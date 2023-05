Innenminister Christian Pegel ehrt Arbeit der Feuerwehrleute

Auf Einladung des Kreisfeuerwehrverbands Mecklenburgische Seenplatte nahm Landesinnenminister Christian Pegel heute an einem ökumenischen Festgottesdienst zum St. Florianstag in der Stadtkirche Neustrelitz teil und würdigte das ehrenamtliche Engagement im Bereich Brand- und Katastrophenschutz:

„Unsere Freiwilligen Feuerwehren haben eine bedeutende Rolle in unserer Gesellschaft. Sie leisten jeden Tag einen unverzichtbaren Beitrag zum Schutz der Bevölkerung. Den mehr als 26.000 Feuerwehrfrauen und -Männer in unserem Bundesland gilt mein herzlicher Dank für diesen Einsatz“, sagte Christian Pegel und fügte hinzu:

„Im Ehrenamt Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau zu sein, bedeutet, sich mit viel Enthusiasmus, Zeit- und Kraftaufwand in der Freizeit zu engagieren. Ohne dieses tolle Engagement wäre der Brandschutz in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu sichern. Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren verdienen unsere Wertschätzung und unseren Respekt. Sie sind die Helden unseres Alltags“.

Im Land gibt es aktuell 929 Freiwillige- und sechs Berufsfeuerwehren. Im vergangenen Jahr rückten sie zu 7.521 Bränden aus. Hinzu kamen knapp 25.000 Einsätze zur Hilfeleistung unter anderem bei Verkehrsunfällen, Sturmschäden und Tierrettungen.

„Dagegen stehen aber auch 6.737 Fehlalarme, zu denen die Helferinnen und Helfer 2022 ausgerückt sind. Diese sind vor allem dann belastend, wenn sie absichtlich herbeigeführt werden und somit Menschen, Technik und Zeit binden, die an anderer Stelle sicher sinnvoller eingesetzt werden können“, sagte der Minister.

Hintergrund

Der Internationale Tag der Feuerwehrleute findet immer am 4. Mai eines Jahres statt. Der Tag wurde zu Ehren von fünf Feuerwehrleuten etabliert, die am 4. Januar 1999 unter tragischen Umständen in einem Lauffeuer in Australien ums Leben kamen. Da der 4. Mai auch der Tag des Heiligen Florian, Schutzpatron der Feuerwehrleute, ist, wird er seitdem als Tag der Feuerwehrleute begangen.