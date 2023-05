POL-HST: Vier DDR-Mopeds aus Manschenhagen/Velgast entwendet

Velgast (ots) -



Am Freitag, dem 05.05.2023 wurde die Polizei in den frühen Morgenstunden nach Manschenhagen gerufen.



Ersten Erkenntnissen zufolge wurden über Nacht aus einer dortigen Garage gleich vier DDR Krafträder entwendet, zwei Weitere standen augenscheinlich zur Abholung bereit. Bei den entwendeten Krädern handelt es sich im Einzelnen um eine MZ ES 150 (Farbe schwarz/weiß), eine MZ RT 125 (Farbe gelb), ein Simson Star (Farbe weiß/rot) und ein Simson Spatz (Farbe weiß/rot). Der Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.



Die Polizei hat vor Ort die Anzeige wegen des Verdachts des schweren Diebstahls aufgenommen und wurde durch den Kriminaldauerdienst Stralsund bei der Spurensuche und -sicherung unterstützt.



Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Geschehen in der Nacht oder vielleicht auch im Vorfeld oder Nachgang der Tat machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Barth unter 038231 6720, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



