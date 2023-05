POL-HRO: Achtung: Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter unterwegs

Rostock (ots) -



Eine 80-jährige Rostockerin erstattete Anzeige bei der Polizei, nachdem sie Opfer eines Betruges geworden war.



Die Rentnerin wurde am gestrigen Donnerstagnachmittag von einem Mann an ihrer Haustür aufgesucht, der sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgab. Der Betrüger verwickelte die arglose Frau in ein Gespräch und betrat die Wohnung. Grund hierfür sei die vermeintlich notwendige Kontrolle der Versorgungsleitungen aufgrund eines vorherigen Legionellenbefalls im betreffenden Mehrfamilienhaus.



Mit geschickter Gesprächsführung lenkte der Mann die Rostockerin ins Badezimmer, sodass ein vermutlich hinzugekommener Komplize sich allein in der Wohnung aufhalten konnte. Als die dreisten Betrüger die Wohnung fluchtartig verlassen hatten, stellte die 80-Jährige den Diebstahl von Bargeld und Schmuck fest und informierte die Polizei.



In diesem Zusammenhang rät die Polizei zur Vorsicht und gibt folgende Tipps:



· Lassen Sie nur Personen in die Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die vorher angekündigt worden sind.



· Rufen Sie im Zweifelsfall vor dem Einlass der Person das entsprechende Unternehmen an.



· Lassen Sie sich den Firmenausweis zeigen und prüfen sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel.



· Geben Sie keine Unterschriften an der Haustür.



· Informieren Sie bei Verdachtsfällen des Betruges die Polizei.



