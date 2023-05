POL-GÜ: 1,39 Promille auf dem Rasentraktor - zwei Männer auf Landesstraße gestoppt

Prebberede/ Rensow (ots) -



Beamte der Polizei Teterow stoppten am gestrigen 04.05.2023 zwei alkoholisierte Verkehrssünder.



Gegen 18:40 Uhr stellten die Beamten die beiden Rasentraktorfahrer zwischen den Ortschaften Rensow und Prebberede fest, als sie mittig und in Schlangenlinien fahrend auf der Landesstraße 232 unterwegs waren. Der Anfangsverdacht möglicher Alkoholfahrten erhärtete sich, als bei den beiden 30 und 34 Jahre alten Deutschen Atemalkoholtests durchgeführt wurden und diese jeweils einen Wert von 1,39 Promille ergaben. Aufgrund der ermittelten Testwerte wurde den beiden, in Mecklenburg-Vorpommern wohnhaften Tatverdächtigen im Teterower Krankenhaus Blutproben entnommen.



Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen des Verdachtes des Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet. Die hierzu weiterführenden Ermittlungen obliegen nun der Kriminalpolizei.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell