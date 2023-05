POL-LWL: Jungbäume im Ludwigsluster Schlosspark abgesägt - Polizei bittet um Hinweise

Details anzeigen 15 junge Rotbuchen haben Unbekannte im Schlosspark gefällt 15 junge Rotbuchen haben Unbekannte im Schlosspark gefällt

Ludwigslust (ots) -



Im Ludwigsluster Schlosspark haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen insgesamt 15 Jungbäume abgesägt. Dabei handelte es sich um fünfjährige Rotbuchen, die zwischen Donnerstag vergangener Woche und dem heutigen Donnerstag zwischen der Grotte im Schlosspark und dem grünen Weg gefällt wurden. Die Bäume hatten bereits eine Wuchshöhe von mehreren Metern. Hinweise auf die Täter gibt es bislang noch nicht. Deshalb bittet die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) um Hinweise zu diesem Vorfall. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Der angerichtete Schaden soll sich auf etwa 7.500 Euro belaufen. Die abgesägten Bäume ließen die Täter am Tatort zurück.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell