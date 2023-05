POL-NB: Zeugenaufruf nach versuchtem Diebstahl eines Sportbootes

Neustrelitz (ots) -



In der Nacht vom 02.05.2023 bis zum 03.05.2023 ist es zu einem versuchten Diebstahl von einem Sportboot vom Bootsanleger "Am Tempel" in Neustrelitz gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter auf den besagten Bootsanleger begeben und durch Manipulationen an der Steuerungseinrichtung und am Zündschloss versucht, dieses zu entwenden. Das ist den Tätern aber nicht gelungen, so dass sie die Sicherungskette des Bootes vom Anleger gelöst haben. Dadurch trieb das Boot über den See. Am Nachmittag des 03.05.2023 wurde das beschriebene Boot im Schilf auf Höhe der "weißen Brücke" aufgefunden und anschließend die Polizei informiert.



Das angegriffene Sportboot ist von der Marke Rio 550 Cruiser und hat einen Wert von ca. 20.000 Euro. Der entstandene Schaden, der am Boot entstanden ist, beträgt ca. 3.000 Euro.



Zur Spurensicherung waren Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg im Einsatz. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht vom 02.05. zum 03.05.2023 im Bereich des genannten Bootsanlegers auffällige Personen bemerkt haben, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



