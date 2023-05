POL-HWI: Polizei fahndet nach dem Täter eines Geldbörsendiebstahls

Wismar (ots) -



Am 04. August 2022 kam es im Supermarkt am kleinen Stadtfeld in Wismar gegen 11:30 Uhr zum Diebstahl eines Portemonnaies. Die 74-jährige Geschädigte bemerkte das Fehlen ihres Portemonnaies an der Kasse. Durch den Täter wurde die entwendete Kreditkarte zu einem späteren Zeitpunkt bei einem Bezahlvorgang genutzt. Durch Ermittlungsarbeit konnte im Nachgang eine Videoaufzeichnung des Täters gesichert werden.



Die Kriminalpolizei fahndet nun nach Beschluss des Amtsgerichtes Schwerin nach dem Tatverdächtigen und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei Wismar unter der 03841/ 203 0 oder jede beliebige Polizeidienstelle entgegen.



Bildmaterial und eine Personenbeschreibung ist unter folgendem Link zu finden: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=190763&processor=processor.sa.pressemitteilung



