POL-HRO: Heimspiel für Ronny Steffenhagen: Gebürtiger Rostocker wird zweiter Mann in der Polizeiinspektion Rostock

Details anzeigen PI-Leiter Achim Segebarth, Polizeirat Ronny Steffenhagen und Polizeipräsidentin Anja Hamann PI-Leiter Achim Segebarth, Polizeirat Ronny Steffenhagen und Polizeipräsidentin Anja Hamann

Rostock (ots) -



Der 41-jährige Polizeirat Ronny Steffenhagen ist heute feierlich als Leiter der Führungsgruppe der Polizeiinspektion begrüßt worden. Der gebürtige Rostocker wird somit "zweiter Mann" in der Ulmenstraße und direkter Vertreter von Inspektionsleiter Achim Segebarth.



Steffenhagen kommt damit nach Hause: Nach Stationen als Polizeiführer vom Dienst in der Einsatzleitstelle Waldeck und als Leiter des Polizeihauptreviers Schwerin verschlägt es ihn nun in seine Heimatstadt zurück. Die Führungsgruppe, die er fortan leitet, und deren Aufgaben kennt er gut - von 2012 bis 2016 war er bereits im Bereich Einsatz tätig. Als Leiter der Führungsgruppe wird er die Dienst- und Fachaufsicht für den Einsatzbereich und die Verwaltung der Polizeiinspektion Rostock innehaben.



Bei der offiziellen Amtseinführung auf dem Innenhof des Rostocker Polizeizentrums in der Ulmenstraße kamen unter anderem der Inspekteur der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern Nils Hoffmann-Ritterbusch sowie die Polizeipräsidentin Anja Hamann zusammen, um dem Beamten ihre Glückwünsche zur neuen Funktion zu übermitteln.



Der Inspekteur der Polizei sprach von einer großen Herausforderung und hob den Polizeirat in seiner Rede hervor: "Rostock ist eine Welt für sich und nur schwer mit anderen Städten in Mecklenburg-Vorpommern zu vergleichen. Ronny Steffenhagen zeichnet aus, dass er sehr strukturiert und den Mitarbeitenden stets zugewandt ist. Seine Arbeit ist von gegenseitigem Vertrauen und Respekt gekennzeichnet."



Als einen sehr Ruhe ausstrahlenden Menschen, von dem sie sich erhofft, dass er sich den Spaß und die Freude in seiner neuen Funktion beibehält - beschrieb Polizeipräsidentin Anja Hamann den 41-Jährigen.



