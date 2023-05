POL-LWL: Fahrkartenautomat durch Silvesterböller beschädigt

Boizenburg (ots) -



Auf dem Bahnhofsgelände in Boizenburg ist in der Nacht zum Donnerstag ein Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn durch Silvesterböller schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Der verursachte Sachschaden wurde vor Ort zunächst auf ca. 20.000 Euro geschätzt. An die im Inneren des Automaten befindliche Geldkassette gelangten die Täter nicht. Der Vorfall wurde am Donnerstagvormittag bemerkt und der Polizei mitgeteilt. Die eigentliche Tat könnte sich nach bisherigen Erkenntnissen bereits am frühen Morgen gegen 02:40 Uhr ereignet haben, als es zu einer Fehlermeldung des Automaten kam. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall und wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) entgegen.



