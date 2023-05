POL-HST: Ergebnisse der Auftaktkontrollen mit den Schwerpunkten ´Überholen´ und ´Zweiradfahrer´

Details anzeigen Bildquelle: Polizei Stralsund Bildquelle: Polizei Stralsund

Am gestrigen Mittwoch (03.05.2023) starteten die themenorientierten Verkehrskontrollen - dieses Mal mit den Schwerpunkten "Überholen" und "Zweiradfahrer". Die monatlichen Kontrollmaßnahmen sind Teil der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" und werden über den gesamten Monat Mai fortgeführt. (siehe dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5499638)



Daran beteiligte sich die Polizeiinspektion Stralsund mit etwa ein Dutzend Beamter in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 19:00 Uhr. Im Stralsunder Stadtgebiet kontrollierten insgesamt sechs Polizisten an zwei Kontrollstellen in der Richtenberger Chaussee und in der Greifswalder Chaussee die Einhaltung der Geschwindigkeit und stellten dabei 14 Geschwindigkeitsverstöße fest, wovon 13 Verwarngeld und einer Bußgeld bewährt waren.



Weiterhin kamen die Spezialisten des "Motorrad-Kompetenz-Teams" zum Einsatz. Die sieben Beamten aus den Revieren Bergen, Sassnitz, Grimmen, Stralsund und vom Autobahn- und Verkehrspolizeirevier sind speziell geschulte Beamte zum Schwerpunkt "Zweiradfahrer". Bei einer stationären Kontrolle in Negast ahndeten die Beamten sechs Bußgelder wegen technischer Mängel, dem Erlöschen der Betriebserlaubnis sowie Handyverstößen. Weiterhin wurden zwei Verwarngelder wegen nicht mitgeführter Papiere gefertigt und insgesamt 13 sogenannte Kontrollberichtsverfahren eingeleitet. Dies hat eine erneute Vorlage von Papieren oder das Vorführen des Fahrzeugs zur Folge und Bedarf einer späteren Vorstellung in einer Polizeidienststelle.



Die Besatzung des Videowagens stellte im Rahmen der Streife ebenfalls sechs Bußgelder wegen verkehrswidrigen Verhaltens fest. Dabei stoppten die Beamten Verkehrsteilnehmer wegen zwei Überhol-, einem Geschwindigkeits-, einem Handy- und zwei Abstandsverstößen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell