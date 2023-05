POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall

Gemeinde Süderholz (ots) -



Am 03.05.2023 ereignete sich gegen 16.55 Uhr auf der B 194, Höhe der

Ortslage Gülzow (Gemeinde Süderholz) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein

64-jähriger BMW-Fahrer befuhr die B 194 aus Richtung Poggendorf in

Richtung Loitz. Auf Höhe der Ortslage Gülzow. Kam der Fahrer aus

bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen

einen Baum. Das Fahrzeug wurde in der weiteren Folge auf die andere

Straßenseite geschleudert und geriet in Brand. Durch das schnelle

Einschreiten der Ersthelfer konnte der Fahrzeugführer aus dem BMW

geborgen werden, bevor dieser vollständig ausbrannte. Der 64-Jährige

aus der Region wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Klinikum

Greifswald gebracht.

Neben den Rettungskräften und der Polizei kamen auch die Freiwilligen

Feuerwehren aus Grimmen und Süderholz zum Einsatz. Zur Ermittlung der

Unfallursache wurde die DEKRA eingesetzt. Es entstand ein Sachschaden

von ca. 30000 Euro. Die Straße musste für etwa 4 1/2 Stunden voll

gesperrt werden.



