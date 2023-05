POL-HRO: Polizeieinsatz an Schule in der Rostocker KTV

Rostock (ots) -



Der Hinweis einer Lehrerin auf einen möglichen waffenähnlichen

Gegenstand in dem Rucksack eines Schülers löste am heutigen

Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz aus.



Gegen 13:15 Uhr informierte die Lehrerin die Polizei. Erste Hinweise

ergaben, dass der 15-jährige Schüler sich zunächst der Kontrolle

seines Rucksacks entzog. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten

den Jugendlichen antreffen. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks

konnte kein entsprechender Gegenstand aufgefunden werden.



Weitere polizeiliche Durchsuchungsmaßnahmen in der Schule haben

ebenfalls nicht zum Auffinden eines waffenähnlichen Gegenstandes

geführt. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass es sich bei dem

Gegenstand um eine Softairwaffe gehandelt haben könnte, deren

Verbleib weiterhin unklar ist. Gleichwohl konnte nach den

vorliegenden Erkenntnissen eine Gefährdung für Unbeteiligte

ausgeschlossen werden.



Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an

seine Eltern übergeben.



