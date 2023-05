POL-NB: Behörden laufen knapp 5.000 Kilometer

Details anzeigen Start des Office Charity Run Start des Office Charity Run

Neubrandenburg (ots) -



4.861 Kilometer, 894 Teilnehmer von 23 Behörden und Unternehmen der Region: Die Sonnenstrahlen haben heute offenbar zusätzlich motiviert, denn beim 1. Office Charity Run (zuvor "Behördenlauf") sind deutlich mehr Frauen und Männer zum Walken bzw. Laufen angetreten, als bei den Veranstaltungen in den Vorjahren. Gleichzeitig wurde das ursprüngliche Ziel, passend zum 775. Stadtgeburtstag ebenso viele Mitmacher zu gewinnen, mehr als erreicht.



Im Fokus stand wie immer der Spaß an der Bewegung und möglichst viele Kilometer zusammenzubekommen. Denn jeden Kilometer wandelt die Sparkasse Neubrandenburg-Demmin in einen Spenden-Euro um. Die Stadt Neubrandenburg hat sich dieses Mal das "Café International" der Diakonie MSE als Begünstigten ausgesucht.



Veranstaltet wurde der Office Charity Run vom Verein SV Turbine. Die Polizei Neubrandenburg, die Sparkasse Neubrandenburg-Demmin, die Stadt Neubrandenburg und die Bundeswehr waren Ausrichter.



Die drei laufstärksten Behörden waren mit einem guten dritten Platz die Deutsche Rentenversicherung mit 678 Kilometern, die Polizei auf dem zweiten Platz mit 962 Kilometern und die Bundeswehr mit 1.056 Kilometern. Die Polizei hat ihr Triple also knapp verpasst und übergab den Wanderpokal nach zweimaligem Gewinn an die Bundeswehr.



Am Ende haben Vertreter der Ausrichter dann noch einen Scheck über 4.861 Euro an das "Café International" überreichen können.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell