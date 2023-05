POL-SN: 20-Jähriger beraubt - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen sucht die Polizei nun Zeugen zu einem Raubdelikt aus dem Monat März. Nach Angaben eines 20-jährigen deutschen Geschädigten sei dieser am Nachmittag des 22.03.2023 im Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Hegelstraße" von drei Tätern bedrängt und bedroht worden. Im Weiteren sei dem Schweriner eine dreistellige Summe an Bargeld entwendet worden. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Wer hat sich am Mittwoch, d. 22.03.2023, gegen 16:00 Uhr an der Haltestelle "Hegelstraße" aufgehalten? Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise zur Identität der Täter geben? Zeugen können sich telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell