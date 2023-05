Presseeinladung: Klara Geywitz und Christian Pegel informieren in Berlin über digitalen Bauantrag

In einem Pressegespräch am Montag in Berlin werden Bundesbauministerin Klara Geywitz und Mecklenburg-Vorpommerns Bauminister Christian Pegel den digitalen Bauantrag aus M-V vorstellen.

Medienvertreter und -innen sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 8. Mai 2023, 17 Uhr

Ort: Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern,

In den Ministergärten 3, 10117 Berlin, Raum

Caspar-David-Friedrich

Aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten wird um Anmeldung per E-Mail an presse@bmwsb.bund.de gebeten bis morgen 4. Mai 2023, 18 Uhr.

Der digitale Bauantrag ist Teil der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und wird allen anderen Bundesländern im Sinne des „Einer-für-Alle-Prinzips“ zur Verfügung gestellt. Mecklenburg-Vorpommern hat das OZG-Themenfeld „Bauen und Wohnen“ übernommen. Jährlich werden in Deutschland etwa 220.000 Baugenehmigungen erteilt – vornehmlich auf Basis von Papieranträgen. Mit dem digitalen Bauantrag ist eine ortsungebundene, vollständig digitale Antragstellung möglich.



Der digitale Bauantrag aus Mecklenburg-Vorpommern ist 2022 als „Bestes OZG- oder Registermodernisierungsprojekt“ im bundesweiten E-Government Wettbewerb ausgezeichnet worden. Mehr Infos dazu finden Sie auch in unserer Pressemitteilung vom 7. September 2022.