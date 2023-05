POL-SN: Korrektur der Pressemitteilung: Besucherin des Stadthauses widersetzt sich der Polizei

Schwerin (ots) -



Die Angaben in Bezug auf die Gewahrsamnahme der Störerin muss korrigiert werden. Die korrekte Formulierung lautet wie folgt:



"Auf Anordnung der Polizei wurde die Frau zunächst in Gewahrsam genommen und zwischenzeitlich wieder entlassen."



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell