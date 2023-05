POL-ANK: Nachmeldung zum Diebstahl von drei hochwertigen E-Bikes: 35-Jähriger geht in Haft

Insel Usedom (ots) -



Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht vom 30. April zum 1. Mai 2023 zu einem Diebstahl von insgesamt drei E-Bikes im Bereich des Polizeireviers Heringsdorf. So stellten die Kollegen gegen 01:45 Uhr einen polnischen Transporter fest und versuchten diesen zu kontrollieren. Die beiden Insassen, ein 28-jähriger und ein 35-jähriger Mann, wollten sich zunächst der Kontrolle entziehen, was ihnen letztlich nicht gelang. Wie später bekannt wurde, handelte es sich bei den sichergestellten E-Bikes im Gesamtwert von 13.000 Euro um Diebesgut. Die beiden polnischen Männer wurden schließlich vorläufig festgenommen (Pressemitteilung vom 01.05.2023, 15:06 Uhr),



Im Laufe des gestrigen Tages wurden die beiden Männer einem Haftrichter vorgeführt. Im Ergebnis dessen wurde der 28-Jährige wegen fehlender Haftgründe wieder frei gelassen. Bei dem 35-Jährigen wurde die Untersuchungshaft in der JVA Stralsund angeordnet. Das Gericht sah den Haftgrund der Fluchtgefahr als erfüllt an.



