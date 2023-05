POL-SN: Senioren bei Unfall verletzt

Schwerin (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall sind gestern in Schwerin zwei Senioren verletzt worden, zur Bergung der Fahrzeuge kam es zu einer kurzzeitigen Sperrung der Straße.

Der Unfall ereignete sich gegen 11:30 Uhr in der Hamburger Allee. Ersten Erkenntnissen nach habe eine 78-Jährige beim Linksabbiegen von der Magdeburger Straße auf die Hamburger Allee einem 74-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die in der Folge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Aufgrund der Räumungsmaßnahmen kam es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen in der Hamburger Allee Richtung Plater Straße. Beide Verkehrsteilnehmer erlitten einen Schock, wobei der 74-jährige Fahrer zur weiteren medizinische Behandlung in ein Krankenhaus aufgenommen wurde.

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zu diesem Unfall übernommen. Bei den Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell