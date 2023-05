POL-SN: Flaschenwurf in Menschenmenge - Polizei bittet um Hinweise zum Vorfall vor der Diskothek ´Zenit´

Schwerin (ots) -



Bei einem Flaschenwurf in eine Menschenmenge wurde Sonntagnacht wahrscheinlich nur durch Zufall niemand verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können.

Der Vorfall ereignete sich am 30.04.2023 gegen 22:30Uhr vor der Diskothek im Pappelgrund. Ein bisher unbekannter Mann habe in die wartende Menschenmenge von mehr als 100 Personen eine Glasflasche geworfen. Mit einer weiteren, allerdings abgebrochenen Flasche, habe er anschließend das Sicherheitspersonal der Lokalität bedroht. Der Täter flüchtete daraufhin unerkannt. Das Kriminalkommissariat Schwerin führt die Ermittlungen in dem Strafverfahren und bittet um Hinweise von Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Klärung der Identität des Täters geben können. Zeugen können sich telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen melden.



