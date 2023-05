POL-HWI: Tag der offenen Tür bei der Polizei in Wismar

Details anzeigen Tag der offenen Tür bei der Polizei Wismar Tag der offenen Tür bei der Polizei Wismar

Gemeinsam mit mehreren Partnern lädt die Polizei Wismar am Samstag, 03. Juni 2023, zum Tag der offenen Tür auf ihr Gelände in der Rostocker Straße 80 ein.

Für Klein und Groß werden verschiedene Mitmachaktionen angeboten. Vom Foto im Streifenwagen bis zur Sicherung von Fingerabdrücken wird es viele Möglichkeiten zum Erleben des Polizeialltags geben.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind in der Zeit von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



