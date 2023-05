POL-NB: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch in ein Einfamilienhaus

Neustrelitz (ots) -



Am 03.05.2023 gegen 03:15 Uhr ist es in der Mühlenstraße in Neustrelitz zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl gekommen, bei welchem die Hausbewohner zu Hause waren. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bisher unbekannte Tatverdächtige widerrechtlich auf das Grundstück begeben und im Anschluss versucht, gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus zu verschaffen. Dieses ist den Tätern nicht gelungen. Die Bewohner des Hauses sind durch die Geräusche wach geworden und haben den Einbruch festgestellt. Die Täter konnten sie aber nicht mehr feststellen. Es ist ein Schaden von ca. 200 Euro entstanden.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die am heutigen Morgen zwischen 03:00 und 03:30 Uhr im Bereich der Mühlenstraße auffällige Personen-oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere Hinweise zu dem versuchten Einbruchsdiebstahl oder dem möglichen Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



