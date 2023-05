POL-GÜ: Radlader aus Lagerhalle entwendet

Güstrow (ots) -



Die Güstrower Polizei erlangte am Morgen des 02.05.2023 Kenntnis über den Diebstahl eines Radladers und diverser Anbauteile aus einer Lagerhalle in der Glasewitzer Chaussee. Dieser Diebstahl erfolgte im Zeitraum des vergangenen Wochenendes (28.04. - 02.05.). Die unbekannten Täter verschafften sich unter derzeit nicht geklärten Umständen Zutritt zu der Halle. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf derzeit circa 16 000 Euro geschätzt.



Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Güstrow.



