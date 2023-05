POL-LWL: Gestohlene Kosmetika im Gesamtwert von etwa 15.000 Euro entdeckt

Hagenow (ots) -



Gestohlene Kosmetika im Gesamtwert von ca.15.000 Euro hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen bei einem 36-jährigen Mann aus Hagenow entdeckt. Zunächst fanden die Polizisten im Zuge einer Verkehrskontrolle im Auto des Mannes knapp 100 mit Haarshampoo, Handseife und Deo-Spray bestückte Kartons. Das komplette Auto war bis unter das Dach mit den Kartons beladen. Unter anderem befanden sich darin über 400 Flaschen Haarshampoo. Bei einer ersten Betragung gab der 36-jährige Fahrer gegenüber den Polizisten an, die Kartons zuvor aus einem in der Region ansässigen kosmetikproduzierenden Betrieb gestohlen zu haben, bei dem er angestellt ist. Weitere gestohlene Kosmetika von erheblichem Wert entdeckte die Polizei anschließend in seinem Hauskeller. Die Polizei stellte das Diebesgut aus dem Auto als auch aus dem Keller sicher und nahm den 36-jährigen Rumänen vorläufig fest. Nach Angaben des Beschuldigten wollte er das Diebesgut in sein Heimatland bringen. Gegen ihn ist Strafanzeige wegen Diebstahls erstattet worden. Zudem wird er sich wegen des Fahrens unter Alkoholeinwirkung verantworten müssen. Ein Atemalkoholtest bei der vorangegangenen Verkehrskontrolle ergab beim 36-jährigen Fahrer einen Wert von 1,0 Promille.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell