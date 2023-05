POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Geländewagens

Waren (ots) -



Im Zeitraum vom 28.04.2023 bis zum 02.05.2023 wurde aus 17192 Waren ein Fahrzeug der Marke Nissan entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter auf das nicht umfriedete Gelände eines Autohauses in der Strelitzer Straße begeben und im Anschluss den Nissan Navara ohne amtliche Kennzeichen entwendet. Das entwendete Fahrzeug ist zwei Jahre alt, schwarz und hat einen Wert von ca. 37.000 Euro. Es handelt sich dabei um einen Geländewagen, einen Pickup.



Die Beamten des Polizeihauptrevieres Waren haben Strafanzeige aufgenommen und die Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Zeugen, die am vergangenen Wochenende im Bereich der Strelitzer Straße, insbesondere im Bereich des Autohauses auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell