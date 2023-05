POL-HRO: Brand eines Reihenhauses in 18107 Elmenhorst

Rostock (ots) -



In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch kam es im Seenelkenweg in 18107

Elmenhorst zunächst zu einem Schuppenbrand, welcher sich in der Folge

auf ein Reihenhaus ausbreitete.

Am späten Dienstag, 02.05.2023, erhielt die Polizei gegen 23:50 Uhr

die Information zu dem Brand. Beim Eintreffen der Funkwagen stand

bereits das Dach des Reihenhauses in Flammen. Nach ersten

Erkenntnissen entstand das Feuer zunächst auf unbekannte Weise im

Schuppen eines Carports, welcher an das Haus angelehnt war. Das Feuer

breitete sich in der Folge über die Hausfassade auf den Dachstuhl

aus. Aufmerksame Nachbarn klingelten die beiden Hausbewohner raus, so

dass es zu keinen verletzten Personen kam. Durch die Hitzeentwicklung

wurden die Fenster zweier Nachbarhäuser ebenfalls stark beschädigt.

Insgesamt 48 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Nienhagen,

Elmenhorst und Bargeshagen waren am Brandort im Einsatz. Gegen 01:30

Uhr war am Mittwochmorgen das Feuer gelöscht. Das Haus ist derzeit

unbewohnbar. Die Hausbewohner kamen in der Nacht bei Nachbarn unter.

Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts der schweren

Brandstiftung gegen Unbekannt. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes

Rostock kamen am Brandort zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Im Laufe des heutigen Mittwochs

wird der Einsatz eines Brandursachenermittlers geprüft. Der

entstandene Sachschaden wird polizeilich auf über 150.000 Euro

geschätzt.



