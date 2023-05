LWSPA M-V: Schiff kollidiert mehrfach mit Hafenpier

Sassnitz (ots) -



Am 02.05.2023 gegen 13:00 Uhr beobachteten Beamte der Wasserschutzpolizei Sassnitz, wie ein, unter deutscher Flagge fahrendes, Offshore-Supply Schiff vergeblich versuchte, an einem Liegeplatz im Stadthafen festzumachen. Dabei kam es mehrfach zur Kollision des Schiffes mit der Hafenpier. In Folge dessen wurde der Schiffsrumpf und die Pier beschädigt. Mit Hilfe der Unterstützung durch die Beamten, konnte das Schiff schließlich am Liegeplatz sicher vertäut werden. Eine Atemalkoholmessung ergab, dass sowohl der Schiffsführer, als auch der Decksmann unter Alkoholeinfluss standen. Gegen beide Personen wurden Anzeigen gefertigt und Sicherheitsleistungen von insgesamt 1778,50 Euro erhoben. Eine vorläufige Festlegeverfügung wurde dem verantwortlichen Schiffsführer übergeben. Die Ermittlungen dauern an.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz

Telefon: 038392/3080

Fax: 038392/30851

E-Mail: wspi-sassnitz@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell