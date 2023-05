POL-SN: Falschfahrer in Schwerin - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Nachdem ein 66-Jähriger am Freitagabend im Bereich Platz der Jugend auf der falschen Fahrbahn fuhr, sucht die Polizei nun Zeugen und Personen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden.



Gleich mehrere Anrufe nahm die Polizei über den Notruf entgegen. Gemeldet wurde ein Auto, dass im Bereich Ludwigsluster Chaussee auf den Schienen des Nahverkehrs stand. Bei Eintreffen der Beamten versperrte der Kia bereits einer Straßenbahn die Weiterfahrt. Die Polizeiinspektion Schwerin hat gegen den 66-Jährigen aus dem Bereich Ludwigslust-Parchim ein Strafverfahren eingeleitet. Nach ersten Ermittlungen vor Ort habe der 66-jährige Deutsche bereits im Bereich Platz der Jugend und Graf-Schack-Allee andere Autofahrer gefährdet. Zu Unfällen sei es den bisherigen Erkenntnissen nach nicht gekommen.



Personen, die durch die Fahrweise des 66-jährigen Mannes gefährdet wurden oder Angaben zu den Geschehnissen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell