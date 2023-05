POL-NB: Zwei Traktoren eines landwirtschaftlichen Betriebes angegriffen

Schwarz bei Röbel (ots) -



Im Zeitraum vom 28.04.2023 bis zum 02.05.2023 wurde ein landwirtschaftlicher Betrieb in der Dorfstraße in 17252 Schwarz angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter unberechtigt auf das umfriedete Gelände begeben und anschließend zwei Traktoren angegriffen. Aus einem Traktor der Marke John Deere wurde der Bordcomputer und die dazugehörige GPS- Antenne im Gesamtwert von ca. 10.000 Euro entwendet. Zudem haben sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Fahrzeuginneren eines Traktors der Marke Fendt verschafft, um auch hier den Bordcomputer im Wert von ca. 10.000 Euro zu entwenden.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel aufgenommen. Dazu werden Zeugen gesucht. Wer am vergangenen Wochenende im Bereich des oben genannten landwirtschaftlichen Betriebes auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen bemerkt hat oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder möglichen Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



