POL-GÜ: Diebstahl von 15 000 Euro aus Bäckerei-Transporter - Zeugenaufruf

Am Morgen des 02.05.2023 wurde ein Bäckerei-Transporter im Bereich der Wertstoffannahme im Ostsee-Park in Sievershagen angegriffen. Gegen 06:30 Uhr wurde die Scheibe der Beifahrerseite durch unbekannte Täter eingeschlagen. Aus dem im Transporter befindlichen Tresor wurden circa 15 000 Euro Bargeld entwendet. Nach ersten Erkenntnissen soll sich ein grauer Hyundai Tucson vom Tatort entfernt haben.



Der Kriminaldauerdienst aus Rostock kam zum Einsatz und sicherte umfangreich Spuren vor Ort. Ebenso wurde ein Fährtenhund eingesetzt.



Daher bittet die Polizei nun die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Möglicherweise haben Zeugen am Dienstagmorgen, gegen 06:30 Uhr, Beobachtungen im Bereich des Ostsee-Parks in Sievershagen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen.

Hinweise bitte an die Polizei Bad Doberan unter 038203/ 56 0, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.



Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei.



