POL-NB: Kostenlose Fahrradcodierung auf dem Marktplatz

Am morgigen 03.05.2023 gibt es die nächste Möglichkeit zur kosten Fahrradcodierung in Neubrandenburg. Die Präventionsberater der Polizeiinspektion Neubrandenburg werden in der Zeit von 12.00 - 16.00 Uhr auf dem Marktplatz kostenlos Fahrräder und auch E-Scooter codieren.



Interessierte Bürgerinnen und Bürger bringen bitte den Personalausweis sowie einen Eigentumsnachweis mit. Besitzer von E-Bikes sollten unbedingt den Schlüssel mitbringen, da zur Codierung der Akku abgebaut werden muss. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.



Hier noch einmal die weiteren Termine zur kostenlosen Fahrradcodierung im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte im Überblick:



- Dienstag, 16.05.2023, 10:00 - 15:00 Uhr Röbel, Stadthafen

- Mittwoch, 17.05.2023, 10:00 - 15:00 Uhr Friedland, Volkshaus

- Dienstag, 23.05.2023, 10:00 - 15:00 Uhr Malchin, Markt

- Mittwoch, 31.05.2023, 10:00 - 15:00 Uhr NB, Kulturpark

- Mittwoch, 21.06.2023, 09:00 - 15:00 Uhr Demmin, Markt

- Donnerstag, 06.07.2023, 10:00 - 15:00 Uhr Waren, Müritzeum

- Mittwoch, 12.07.2023, 10:00 - 15:00 Uhr NB, Polizeiinspektion

- Dienstag, 18.07.2023, 09:00 - 15:00 Uhr Malchow

- Mittwoch, 26.07.2023, 10:00 - 15:00 Uhr Friedland, Markt

- Mittwoch, 30.08.2023, 09:00 - 15:00 Uhr Stavenhagen, Markt

- Donnerstag, 07.09.2023, 09:00 - 15:00 Uhr NB, Polizeiinspektion

- Dienstag, 12.09.2023, 09:00 - 15:00 Uhr Waren, Müritzeum



