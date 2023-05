POL-SN: Zeugenaufruf: Unbekannte Tatverdächtige greifen mehrere Pkw in Schwerin an

Schwerin (ots) -



Unbekannte Tatverdächtige haben vermutlich in der Nacht zum 30.4. mehrere abgestellte Pkw im Schweriner Stadtgebiet angegriffen. Dabei wurden zum Teil die Reifen der Wagen zerstochen, in anderen Fällen jedoch auch amtliche Kennzeichenschilder entwendet. Insgesamt waren nach jetzigem Stand 15 Wagen betroffen, die vornehmlich im Bereich des Alten Gartens, der Bischofstraße, jedoch auch in der Straße Zum Bahnhof sowie am Eckdrift abgestellt waren. Strafanzeigen wurden jeweils erstattet. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer Angaben zu den unbekannten Tätern machen kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 in Verbindung zu setzen. Auch weitere Geschädigte sind aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell