POL-HWI: Zeugenaufruf zum Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und Fußgängerin

Am 13. April 2023 gegen 16:30 Uhr kam es in der Bademutterstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einer Fußgängerin, bei dem die Fußgängerin leicht verletzt wurde.



An diesem Nachmittag stürzte die 58-jährige Fußgängerin nach einem Zusammenstoß mit einer bislang unbekannten Fahrradfahrerin vom Gehweg auf die Straße. Die Fußgängerin zog sich leichte Verletzungen zu. Die Radfahrerin, die zum Unfallzeitpunkt eine gelbe Warnweste trug, entfernte sich nach dem Zusammenstoß vom Unfallort. Nach Schätzung der verunfallten Fußgängerin ist die Radfahrerin im Alter von 25-30 Jahren und trug ihre dunklen Haare zu einem Zopf gebunden.



Die Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um Hilfe: Wer kann Hinweise zum Unfall und der Unfallverursacherin geben? Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841/203 0 oder an jede beliebige Polizeidienststelle.



Insoweit keine anderslautende Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



