POL-LWL: PKW prallte gegen Grundstückszaun - Fahrer flüchtetet mit Unfallwagen

In Boizenburg ist ein alkoholisierter Autofahrer am Montagabend mit seinem PKW von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Grundstückszaun geprallt. Der 26-jährige Unfallfahrer flüchtete daraufhin mit dem beschädigten PKW. Der Flüchtige konnte durch die zwischenzeitlich informierte Polizei wenig später im Stadtgebiet festgestellt und angehalten werden. Der Fahrer gab auch sofort zu, den Unfall verursacht zu haben. Als Gründe hierfür gab er an, Alkohol getrunken zu haben und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Wie sich herausstellte, hatte der 26-Jährige eigenen Angaben zufolge das Auto seiner Freundin für eine Spritztour benutzt. Ein Atemalkoholwert bei ihm ergab einen Wert von 0,41 Promille. Gegen den Fahrer ist Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden.



