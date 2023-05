POL-LWL: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall mit Motorrad auf der B 195

Boizenburg (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Gülze wurden ein Motorradfahrer schwer und zwei PKW-Insassen leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 35-jähriger Motorradfahrer auf der B 195 in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und daraufhin in den Gegenverkehr geraten sein. Anschließend kollidierte das Motorrad frontal mit einem entgegenkommenden PKW, worauf der 35-Jährige von seinem Krad auf die rechte Bankette geschleudert wurde. Der Kradfahrer erlitt dabei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der 53-jährige Autofahrer und eine 23-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die B 195 zeitweilig voll gesperrt werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell