POL-NB: Montagsdemonstrationen am 01.05.2023 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am Abend des 01.05.2023 hat es im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg insgesamt 7 angemeldete

Montagsdemonstrationen gegeben. An den Versammlungen und Aufzügen

nahmen insgesamt ca. 488 Personen teil.



Neubrandenburg - 95

Waren - 135

Neustrelitz - 60

Röbel - 10

Bergen - 20

Barth - 38

Greifswald - 130



Alle Versammlungen verliefen ohne Störungen.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



