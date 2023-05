POL-NB: Brand einer Garage in 17390 Daugzin (LK Vorpommern-Greifswald)

Wolgast (ots) -



In der Nacht vom 01.05.-02.05.2023 kam es in der Ortschaft Daugzin bei Anklam zu einem größeren Einsatz von Freiwilliger Feuerwehr und Polizei.



Anlass war der Brand eines 25 m x 4 m großen, massiv gemauerten Gebäudes, welches als Garage genutzt wurde.

Gegen 00:30 Uhr bemerkte ein Autofahrer einen hellen Lichtschein über der Ortschaft und konnte einen Brand feststellen.

Die Bewohner des betroffenen Grundstücks weckte der Autofahrer durch lautes hupen.

Aus der bereits in vollem Umfang brennenden Garage konnte der 44-jährige Eigentümer noch zwei Motorräder in Sicherheit bringen. Dabei atmete er allerdings Rauchgase ein und wurde von Rettungskräften vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Auf Grund der Größe des Brandes waren die Freiwilligen Feuerwehren aus der umliegenden Gemeinden mit insgesamt 74 Einsatzkräften vor Ort.



Es wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 02:00 Uhr an.



Der Sachschaden beträgt ca. 25.000 Euro.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell