POL-NB: Carportbrand in 17237 Wanzka (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neustrelitz (ots) -



Am Nachmittag des 01.05.2023 meldet die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte gegen 15:00 Uhr den Brand eines Carports in 17237 Wanzka. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde durch die Entsorgung von heißer Asche in eine Plastikmülltonne durch die 55-jährige Hauseigentümerin ein Brand ausgelöst. In der Folge griff das Feuer von der Mülltonne auf das Carport über und beschädigte die Fassade des anliegenden Einfamilienhauses. Beim Versuch das Feuer eigenständig zu löschen, wurde die Verursacherin leicht verletzt und durch den Rettungsdienst behandelt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.



Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Ortschaften mit einer Gesamtstärke von 50 Kameraden vor Ort.



Durch den Brand ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 70.000,- EUR entstanden.





Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-20226

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell