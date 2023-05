POL-NB: Gefährlich Körperverletzung in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 30.04.2023 wurde ein 42-jähriger deutscher Staatsangehöriger gegen 23:00 Uhr Opfer eines tätlichen Angriffs im Ponyweg in Neubrandenburg.



Zuvor waren Geschädigte und auch der bislang unbekannte Angreifer Gast einer öffentlichen Feierlichkeit in einem örtlichen Bistro. Dort soll es bereits zu einer verbalen Streitigkeit zwischen dem Täter und dem späteren Opfer gekommen sein.

Nach Beendigung der abendlichen Veranstaltung, machte sich der Geschädigte fußläufig auf dem Weg nach Hause. Kurz nach Aufbruch kam der ihm unbekannte junge Mann auf ihn zu und schlug im weiteren Verlauf unvermittelt mit einem Teleskopschlagstock zu. Dieser Hieb traf den Geschädigten im Gesicht, wobei dieser eine Platzwunde oberhalb des rechten Auges erlitt.



Der Tatverdächtige floh anschließend vom Tatort in unbekannte Richtung.

Er wird als ca. 18-jährige männliche Person mit einer Körpergroße von ca. 1,60m beschrieben. Er trug eine graue Oberbekleidung mit Kapuze und eine blaue Jeans.



Der Geschädigte wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt und in das Klinikum Neubrandenburg verbracht.

Eine durchgeführte Nachbereichsfahndung der Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg nach den unbekannten Täter verlief erfolglos. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung werden durch das Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt.





