POL-HRO: Kradfahrer bei Unfällen schwer verletzt

In den Zuständigkeitsbereichen des Polizeihauptreviers Ludwigslust

und des Polizeireviers Hagenow ereigneten sich am Montagabend,

01.05.2023, gleich zwei Kradunfälle bei denen eine Fahrerin und ein

Fahrer schwer verletzt wurden.

Gegen 18:00 Uhr befuhr eine 61-jährige Kradfahrerin die B 191

zwischen Karstädt und Eldena. Auf dieser Strecke querte plötzlich ein

Reh die Fahrbahn und es kam zum Zusammenprall. In der Folge stürzte

die 61-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu.

Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte zur weiteren

medizinischen Versorgung ins Klinikum nach Schwerin. Zur

Unfallaufnahme wurde die B 191 bis 18:30 Uhr zunächst voll und

anschließend halbseitig gesperrt. Das Krad wurde in der Folge

geborgen. Der Unfallschaden wird polizeilich auf 2.000 Euro

geschätzt.

Gegen 19:15 Uhr ereignete sich ein weiterer Kradunfall im Bereich der

Ortslage Garlitz bei Lübtheen. Hier befuhr ein 20-jähriger Kradfahrer

einen Waldweg und stieß mit hoher Geschwindigkeit gegen eine

Waldschranke. Dabei zog sich der 20-Jährige ein Schädel-Hirn-Trauma

zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Schweriner Klinikum

geflogen. Der Unfallschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Der Umstand

des Unfalls ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren

Ermittlungen.



