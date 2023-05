POL-NB: Wasserstoffballon stürzt während einer Wettfahrt zu Boden

Grimmen - LK Vorpommern-Rügen (ots) -



Am Montag, den 01.05.2023 gegen 12:40 Uhr meldeten mehrere

Hinweisgeber der Polizei, dass in einem Waldstück bei Weitenhagen ein

Ballon mit zwei Personen abgestürzt sein soll. Durch die eingesetzten

Kräfte der Polizei, des Rettungsdienstes sowie der Feuerwehr konnten

zwei leichtverletzte polnische Staatsangehörige (52 und 59 Jahre) im

Waldstück mit ihrem Wasserstoffballon aufgefunden werden.

Diese nahmen an der 31. Richard-Schütze-Wettfahrt für Gasballone

teil. Die beiden Leichtverletzten wurden ambulant vom Rettungsdienst

vor Ort behandelt. Am Wasserstoffballon entstand ein Schaden von ca.

80.000 EUR. Nach Aussage der beiden Beteiligten haben starke

Fallwinde den Ballon zuvor zu Boden gedrückt.

Die Kriminalpolizei in Stralsund hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.



