POL-NB: Diebstahl von drei hochwertigen E-Bikes auf der Insel Usedom - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Am 01.05.2023 gegen 01:45 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers Heringsdorf einen polnischen Transporter fest und versuchten diesen zu kontrollieren. Dieser versuchte sich im Anschluss zunächst der Kontrolle zu entziehen und fuhr teilweise mit Geschwindigkeiten von mehr als 100km/h durch die Ortschaft Heringsdorf. Zwischen den Ortslagen Heringsdorf und Ahlbeck gelang es den Beamten den Transporter anzuhalten. Bei der anschließenden Kontrolle wurden auf der Ladefläche drei hochwertige E-Bikes festgestellt, die noch mit Gliederschlössern gesichert waren.

Die beiden polnischen Fahrzeuginsassen im Alter von 28 und 35 Jahren wurden vorläufig festgenommen und die Fahrräder sichergestellt. Der Wert der E-Bikes wird auf ca. 13.000EUR geschätzt.

Im Laufe des Vormittags meldeten sich die Eigentümer der entwendeten E-Bikes bei der Polizei, nachdem sie den Diebstahl festgestellt hatten. Durch die Beamten des PR Heringsdorf konnten den Eigentümern die Fahrräder anschließend wieder ausgehändigt werden.

Die Kriminalpolizei Anklam hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft dabei auch, ob die Tatverdächtigen für weiteren Taten in Betracht kommen.



