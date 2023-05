POL-HRO: Versammlungsgeschehen im Bereich der Polizeiinspektion Schwerin

Schwerin (ots) -



Am 01.05.2023 kam es in der Landeshauptstadt Schwerin zu drei

Versammlungen. Die Versammlungen fanden auf dem Marktplatz, auf dem

Alten Garten und in dem Stadtbereich Schwerins statt. Der Autokorso

im Stadtbereich Schwerin erfolgte unter der Teilnahme von insgesamt

146 Fahrzeugen aus Schwerin und dem Umfeld. Hierbei kam es

zwischenzeitig zu verkehrsrechtlichen Einschränkungen.



Weiterhin wurde eine Veranstaltung auf dem Dreescher Markt durch die

Polizei begleitet. Alle Versammlungen und Veranstaltungen verliefen

störungsfrei.







Caroline Hartig

Kriminalhauptkommissarin

Polizeiinspektion Schwerin



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell