POL-NB: Nachtrag: Brand mehrerer Fahrzeuge in Barth

Nachtrag zu den Pressemeldungen des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5498131



Am Vormittag des 01.05.2023 kam auf Weisung der Staatsanwaltschaft

Stralsund ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Dieser bestätigte

den Verdacht der Brandstiftung.



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell