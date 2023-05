POL-NB: Brand mehrerer Fahrzeuge in Barth

Barth (LK VR) (ots) -



Am 01.05.2023 kam es gegen 03:30 Uhr in Barth, Landkreis

Vorpommern-Rügen in der Johannes-R.-Becher-Straße zu einem Brand

mehrerer Personenkraftwagen. Aus bisher ungeklärter Ursache brach an

einem geparkten Fahrzeug der Brand aus und griff auf andere Fahrzeuge

über. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Barth konnte der

Brand gelöscht werden. Insgesamt wurden vier Pkw beschädigt, zwei

davon brannten vollständig aus.

Der entstandene Gesamtschaden kann mit ca. 15.000 EUR beziffert

werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung nicht

ausgeschlossen werden.



