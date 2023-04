POL-NB: Wohnungsbrand in Greifswald

Greifswald (ots) -



Am Sonntag, den 30.04.2023, gegen 16:00 Uhr kam es in Greifswald, in der Joliot-Curie-Straße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Die 36-jährige Mieterin konnte die Wohnung im 1. Obergeschoss mit ihren 7-jährigen Sohn schnell verlassen, erlitt aber eine leichte Rauchgasvergiftung, welche durch Rettungskräfte ambulant behandelt wurde. Durch die Berufsfeuerwehr Greifswald konnte das Feuer, welches in einem Kinderzimmer ausbrach, schnell gelöscht werden. Als Brandursache wird derzeit ein technischer Defekt an einer Steckdose hinter einem Kleiderschrank im Kinderzimmer angenommen. Die Wohnung ist infolge des Löscheinsatzes zunächst nicht bewohnbar. Durch den Havariedienst des Wohnungsunternehmens erfolgte eine anderweitige Unterbringung der Familie.

Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000,- Euro geschätzt.

Bei allen genannten Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



