POL-HRO: Fahrzeugführer nach Kollision mit Baum schwerverletzt

Landkreis Rostock/Sarmstorf (ots) -



Am 30.04.2023 befuhr ein 62-jähriger Deutscher gegen 07:49 Uhr mit

einem Pkw Audi A4 aus Rostock kommend die B103 in Richtung Güstrow.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in der Ortslage

Sarmstorf von der Fahrbahn nach links ab und kollidierte mit einem

Baum. Der Fahrzeugführer wurde durch den Aufprall eingeklemmt und

konnte im Nachgang durch die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren

Güstrow und Sarmstorf aus dem Pkw befreit werden. Der Mann erlitt

mehrere Knochenbrüche und wurde nach kurzer Untersuchung in ein

Krankenhaus nach Rostock verlegt. Zur Klärung des Unfallherganges

wurde mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft Rostock die DEKRA zum

Unfallort hinzugezogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von

geschätzten 20.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die

B103 im Ortskern Sarmstorf für zwei Stunden voll gesperrt werden.





