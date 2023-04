POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der L 25 zwischen Roggentin und Zwenzow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Neustrelitz (ots) -



Am 30.04.2023, gegen 04:30 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Deutscher mit

einem VW Crafter die L 25 aus Roggentin kommend in Richtung Zwenzow.

Kurz hinter der Ortschaft Roggentin kam der VW beim Durchfahren einer

Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der

Fahrbahn ab kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. In der

weiteren Folge kippte der Transporter um und rutschte in den

Straßengraben. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer, jedoch

nicht lebensbedrohlich verletzt und musste von den Rettungskräften

aus dem Fahrzeug befreit werden. Bei dem 31-Jährigen wurde

Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Daraufhin

erfolgten eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des

Führerscheines. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen den

Fahrer aufgenommen.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein

Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtsachschaden wird auf ca.

31.000 Euro geschätzt.



