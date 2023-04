POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person zwischen Ivenack und Ritzerow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Malchin (ots) -



Am 30.04.2023, gegen 04:35 Uhr, ereignete sich auf der

Verbindungsstraße zwischen Ivenack und Ritzerow ein schwerer

Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 28-jähriger Quad-Fahrer die

Verbindungsstraße, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn wechselte.

Der 28-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte

mit dem Reh. In weiterer Folge kam das Quad nach rechts von der

Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch die Wucht des

Aufpralls wurden das Quad und der Fahrzeugführer zurück auf die

Straße geschleudert. Im Anschluss geriet das Quad an der linken

Fahrzeugseite in Brand. Durch die eingesetzten Kameraden der

ortsansässigen Freiwilligen Feuerwehr wurde das Fahrzeug schnell

abgelöscht.

Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht

lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins

Klinikum Neubrandenburg geflogen.

Zur Klärung der genauen Unfallursache kam auf Weisung der

Staatsanwaltschaft ein Gutachter der DEKRA zum Einsatz

Während der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass das Quad für den

öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen und nicht

pflichtversichert war. Des Weiteren war der 28-Jährige deutsche

Quad-Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Der

entstandene Gesamtsachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.







Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell