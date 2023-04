POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und Personenschaden

Stralsund (ots) -



Am 29.04.2023 gegen 17:00 Uhr kam es in Stralsund zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Nach aktuellen Erkenntnissen kam ein 62-jähriger Stralsunder mit seinem PKW VW im Carl-Heydemann-Ring in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem PKW Audi einer 51-jährigen Frau aus dem Landkreis Vorpommer-Rügen zusammen.



Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beide Beteiligte leicht verletzt und anschließend ins Krankenhaus verbracht.



Bei der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Stralsund deutlich Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallverursachers feststellen, weshalb hier eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde.



An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 25.000EUR.



Gegen den Stralsunder wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.



Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.





