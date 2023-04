POL-NB: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Barth, Landkreis Vorpommern-Rügen

Barth (ots) -



Am 29.04.2023 gegen 20:15 Uhr kam es in der Berthold-Brecht-Straße in Barth zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Das Feuer brach in einer Wohnung im 5. Obergeschoss aus. Der alleinige Wohnungsmieter ist ein 30 - jähriger Mann, syrischer Herkunft. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Wohnung. Die weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden durch die Polizei und Feuerwehr temporär aus dem Gebäude evakuiert und konnten, nach Beendigung der Löscharbeiten, wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Es sind keine Personen zu Schaden gekommen. Es ist ein geschätzter Gesamtschaden von 50.000 Euro entstanden. Die betroffende Wohnung ist aufgrund von Rußschäden gegenwärtig nicht bewohnbar.



Die freiwillige Feuerwehr aus Barth kam mit 30 Kameraden zum Einsatz.



Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen unter Hinzuziehung eines Brandursachenermittlers aufgenommen.





Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

